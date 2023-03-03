Погладшав та набряк: ЗМІ повідомляють про проблеми зі здоров'ям у Кадирова

У глави Чечні Рамзана Кадирова почалися проблеми зі здоров’ям. За даними ЗМІ, останнім часом він помітно набрав вагу, а на його обличчі з’явилися набряки.

Глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що через проблеми зі здоров'ям Кадирова не було 21 лютого на промові путіна до Федеральних зборів.

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"Для лікування глави Чечні до Республіки Об'єднаних Арабських Еміратів днями прилетів головний лікар нефрологічного відділення престижної клініки Бурджіл. Ймовірно, російським лікарям Кадиров не довіряє своє здоров'я", – йдеться у повідомленні.

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Додамо, у коментарі Freedom Закаєв казав, що Кадиров хворий і наркозалежний. За його словами, глава Чечні 15 років вживає "енергетичні таблетки".

"І сьогодні він став цілком залежним від цих таблеток... Він не контролює себе без них. І тому є таке припущення, що він хворий і зараз його кудись відправили у відпустку відпочити, але на лікування, щоб його трохи привести до тями", – пояснив Закаєв.

Своєю чергою журналіст Джейсон Смарт із посиланням на джерело повідомив у Twitter, що у Кадирова відмовляють нирки.

"Пригожин хоче вбити Кадирова (і може), але за передчасною смертю Кадирова може стояти ще одна страшна хвороба (той самый гепатит С)", – вказав журналіст.

Нагадаємо, раніше Кадиров заявив, що після успішного завершення так званої "сво" росія почне денацифікувати та демілітаризувати Польщу. За його словами, у нього особисто є такий намір.

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