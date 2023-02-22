У путіна стався рецедив і його чекає операція – Express

Джерело видання Express, що має контакти в Кремлі, стверджує, що володимир путін пройшов "ще один медичний огляд", поки президент США Джо Байден був у Києві.

Згідно з заявами російського телеграм-каналу який стверджує, що має контакти з інсайдерами Кремля, у президента рф стався рецидив. У звіті йдеться, що 70-річному російському президенту доведеться пройти нове лікування на початку березня, що вплине на його здатність керувати країною під час війни.

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Ці твердження неможливо перевірити, але раніше вже припускали, що путін може страждати від ускладнень зі здоров’ям.

"Варто нагадати, що наприкінці минулого року через початок терапії Путін був змушений скасувати ряд великих традиційних заходів і тимчасово відмовитися від більшої частини інформаційного порядку денного", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що головна промова путіна перед Федеральними зборами в Москві була скоригована через нібито проблеми зі здоров'ям.

Генерал SVR зробив ряд заяв про стан здоров'я Путіна в минулому, включно з тим, що російський президент страждав від "нападів кашлю, запаморочення, порушень сну, болю в животі та постійної нудоти", а також "проявів симптомів хвороби Паркінсона та шизоафективний розлад".

Незалежні ЗМІ також робили подібні заяви в минулому. У квітні "Проект" повідомляв, що путін регулярно їздить з онкологом.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому не піде на переговори з володимиром путіним. За його словами, виключені будь-які компроміси щодо територій у межах потенційного миру.

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