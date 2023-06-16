Після контакту з отруйним чагарником британка місяць пролежала в лікарні та стала схожою на телепузика (фото)

У Британії 28-річна студентка факультету графічного дизайну Тіна Сабіне під час прогулянки випадково торкнулася небезпечного чагарника та отримала серйозні опіки. Жінка майже місяць пролежала в лікарні.

Вона розповіла, що після контакту з борщівником нічого не відчула, уночі лягла спати, а вже зранку прокинулася від сильного болю та не могла поворухнутися. Вона набрала свою подругу і та терміново відвезла Тіну до лікарні.

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Коли Тіна потрапила до лікарні, то лікарі спочатку подумали, що її хтось облив кислотою.

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Але з'ясувалося, що у неї сильна алергічна реакція на рослину. Окрім того, що вона сильно розпухла та вкрилася пухирями, лікарні діагностували у неї тромб біля хребта – саме через це вона не могла рухатися.

Жінка розповіла, що була схожа на "телепузика", пише NewsBeezer.

Після тривалого лікування вона майже місяць не відчувала пошкоджену руку та не могла нормально ходити, їй доводилося з пів року використовувати електросамокат.

Лікарі попередили жінку, аби вона ніколи не торкалася борщівника та закликали й інших мешканців Британії цього не робити. Оскільки хімічні речовини в соку рослини можуть спричинити фотодерматит або фоточутливість, яка робить шкіру дуже чутливою до сонячного світла та може спричинити пухирі, пігментацію та не загоювані рани.

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