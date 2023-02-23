Присвячена героїзму українців: Нацбанк вводить в обіг нову банкноту (фото)

В Україні з 23 лютого в обіг ввели нову банкноту номіналом 20 гривень. Ця грошова одиниця під назвою "ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!" започаткована для увічнення героїзму українців, що борються проти російських загарбників.

Як повідомили у Національному банку України, "пам'ятна банкнота присвячена боротьбі України проти російських загарбників та увічненню сили духу українського народу, його стійкості, незламності та героїзму". Голова НБУ Андрій Пишний зауважив, що її створили як нагадування про війну за незалежність і суверенітет України.

Читайте також: У США випустили монету "острів Зміїний" номіналом $100

В НБУ кажуть, що ця банкнота є унікальною й не буде схожою на існуючі – її дизайн вертикальний. На ній зображено постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор України на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну.

Відео дня

На звороті – стилізована композиція, що зображує зв’язані руки за спиною, за якою вгадується постать зі слідом від кулі у вигляді маку, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації.

Ця банкнота матиме підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного. Ще вона має обмежений тираж – всього 300 тисяч штук. 200 000 таких банкнот матимуть сувенірну упаковку, а 99,9 тис. шт. – будуть вкладені у конверти.

"Вона є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів", – додали у Нацбанку.

Цю банкноту можна буде купити в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 24 лютого 2023 року.

"Надалі, в міру їх виготовлення, банкноти знову додаватимуться до асортименту інтернет-магазину, щоб задовольнити потреби якомога більше клієнтів. Крім того, наприкінці березня банкнота надійде для реалізації до банків-дистриб’юторів", – додали у фінрегуляторі.

Пропонуємо дізнатися, як виглядає монета, випущена НБУ для вшанування пам'яті Соломії Крушельницької.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні - підписуйтесь на наш Телеграм-канал!