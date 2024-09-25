Знадобиться 15 хвилин: як оформити субсидію в Дії

Оформлення субсидії через портал "Дія" стало простим та зручним процесом, який займає до 20 хвилин і не вимагає відвідування ЦНАП чи надання паперових копій документів. Усе можна зробити онлайн, авторизувавшись через електронний підпис або BankID.

Після авторизації на порталі потрібно обрати розділ "Пенсії, пільги та допомога" і заповнити заяву на субсидію. У заяві слід вказати адресу, інформацію про заборгованість за комунальні послуги та вибрати, на які саме послуги потрібна пільга. Також вказуються доходи членів домогосподарства та інформація про лічильники й особисті рахунки.

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Додатково потрібно надати дані про наявність транспортних засобів, придбане майно, валютні операції, наявність депозитів понад 100 тис. грн, а також аліменти й нерухомість. Потім користувач обирає зручний спосіб отримання субсидії: на банківську картку або через відділення "Укрпошти".

Якщо є необхідність, можна завантажити скановані копії документів, таких як довідка про доходи або договір оренди. Після перевірки правильності даних заяву підписують електронним підписом та відправляють до Пенсійного фонду.

Заява розглядається протягом місяця. Якщо ж інформації недостатньо, заявник отримає сповіщення про необхідність додаткових даних. Субсидія продовжуватиметься автоматично, якщо за рік обставини не зміняться.

"Житлові субсидії на придбання палива надаються один раз на рік. Вони призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення", – йдеться у повідомленні на порталі "Дія".

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