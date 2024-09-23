Українці можуть отримати до 3000 гривень на оплату за газ: подробиці

Компанія "Нафтогаз", яка забезпечує газопостачанням 98% українських споживачів, оголосила про нову можливість зменшити витрати на газ.

Як повідомили в пресслужбі Нафтогазу, компанія приєдналася до програми "Національний кешбек". Це дозволить отримувати до 3000 гривень на оплату газу.

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Учасники програми зможуть отримати 10% кешбеку при покупці товарів українських виробників, які є частиною програми. Максимальна сума кешбеку – 3000 гривень на місяць.

Кешбек на оплату комуналку. Джерело: facebook.com/NaftogazGasSupply

Кешбек на оплату комуналку. Джерело: facebook.com/NaftogazGasSupply

Кешбек на оплату комуналку. Джерело: facebook.com/NaftogazGasSupply

Отримані кошти будуть зараховуватися на спеціальну картку, яку можна використовувати для оплати комунальних послуг, медичних послуг та інших покупок.

До програми вже долучилися такі великі банки, як Ощадбанк та Приватбанк, де можна відкрити картку для отримання кешбеку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка категорія українців залишиться без субсидії на оплату ЖКП у вересні.

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