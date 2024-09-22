Українців очікують газові перевірки: у яких випадках можуть змінитися суми у платіжках

В Україні відновили технічний огляд газових мереж та обладнання, що розташоване всередині будинків. При даній перевірці порушення виявляються майже в кожному помешканні. У певних ситуаціях це може призвести до перерахунку сум у платіжках.

Як повідомляє OBOZ.UA, українці часто без залучення фахівців і необхідних дозволів переміщують газові мережі, укладають електричні кабелі поруч з газопроводами, замуровують газопроводи у стіни та замінюють газове обладнання. З початку року "Газорозподільні мережі" провели перевірки в 10,7 тис. багатоквартирних будинків і виявили 20 тис. витоків газу в під'їздах.

Перевірки не здійснювалися протягом багатьох років. У "Газмережах" вважають, що за газові комунікації в будинках відповідальні власники житла (через ОСББ або керуючу компанію). До 2024 року в платіжках не відображалася вартість технічного обслуговування. Таким чином будівлі фактично залишалися без необхідного догляду.

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Тепер у споживачів є два варіанти: укласти угоду з будь-якою ліцензованою компанією для технічного обслуговування або ж нічого не робити і автоматично стати клієнтом "Газмереж".

"Усі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали чинних договорів, автоматично приєднались до Типового договору з Оператором ГРМ. Тобто держава нормативно визначила, що у випадку, коли споживачі самостійно не обирають іншу обслуговуючу організацію, то Оператор ГРМ їх страхує", – роз'яснили в компанії.

У певних ситуаціях перевірка може призвести до коригування сум у рахунках. Це стосується випадків, коли відбувається втручання в роботу лічильника.

У 2024 році сума платежів варіюватиме від 50 до понад 5000 грн. Наприклад, у Фастові середній річний платіж для будинку на вулиці Київській, 5 складає всього 73,42 грн з квартири. Водночас в Борисполі на Байди-Вишневецького, 10, річний платіж з квартири може досягти 4,7 тис. грн. Якщо розподілити цю суму на 12 місяців, щомісячні витрати варіюватимуть від 6 до 391 грн.

Справа в тому, що в Борисполі в будинку лише кілька квартир, тож витрати на роботи розподіляються між двома співвласниками. У той час як у Фастові на вулиці Київській є будинок на 210 квартир. Вартість робіт також визначається типом обладнання та віком будівлі.

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