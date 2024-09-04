Яка категорія українців залишиться без субсидії на оплату ЖКП у вересні

Як повідомляє видання "24 Канал", серпневий перерахунок субсидій в Україні приніс зміни для багатьох домогосподарств. Деякі українці можуть зіткнутися з припиненням виплат допомоги на оплату комунальних послуг вже з вересня.

Чому відбуваються зміни?

Перерахунок субсидій – це планова процедура, яка проводиться двічі на рік, у березні та серпні. Її мета – перевірити, чи доходи домогосподарства відповідають критеріям для отримання субсидії.

Як відбувається перерахунок?

Під час перерахунку фахівці порівнюють середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за перший і другий квартали поточного року з доходами за третій і четвертий квартали минулого року. Якщо різниця перевищує 50%, розмір субсидії може бути змінений або скасований.

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Хто може втратити субсидію?

Якщо доходи сім’ї значно зросли, вона може більше не відповідати критеріям для отримання субсидії. Наявність боргу за комунальні послуги в розмірі від 680 гривень без договору про реструктуризацію також є підставою для припинення виплат.

Що робити, якщо ви втратили субсидію?

З’ясуйте причини припинення виплат та проконсультуйтеся щодо подальших дій. Перевірте, чи правильно обчислені ваші доходи та чи відповідають вони дійсності. Якщо у вас є заборгованість, спробуйте домовитися з постачальником комунальних послуг про її реструктуризацію.

Перерахунок субсидій – це звичайна процедура, яка дозволяє забезпечити справедливий розподіл державної допомоги. Якщо ви втратили субсидію, не відкладайте вирішення цього питання. Зверніться до органу соцзахисту для отримання детальної інформації та консультації.

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