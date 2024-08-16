Українців почали штрафувати на значні суми за лічильники: у чому причина
В Україні виникають ситуації, коли через неправильне використання лічильників громадяни можуть зіткнутися з необхідністю сплатити значні штрафи, які можуть досягати сотень тисяч гривень.
Нещодавно один з абонентів компанії "Газорозподільні мережі" був оштрафований на суму в 462,9 тисячі гривень. Крім того, на нього було накладено обов’язок сплатити судовий збір у розмірі 7 тисяч гривень. Причиною такого жорсткого покарання стало порушення правил користування газовим лічильником. Про це пише 24 канал.
У недавній справі за номером 619/3695/24 споживачу було відключено газ через заборгованість. Під час додаткового обстеження було виявлено грубе порушення: на лічильнику газу було знайдено отвір діаметром 10 мм, що свідчило про несанкціоноване втручання у систему газопостачання.
Читайте також: Вартість світла з 1 вересня: які тарифи очікують споживачів
Це несанкціоноване підключення до газу призвело до оформлення акту про порушення та подальшого розгляду справи в суді. В результаті суд підтримав позицію газової компанії, наклавши на споживача обов’язок відшкодувати значні збитки.
Щодо порушень, які можуть призвести до накладення великих штрафів, вони включають:
- пошкодження пломби;
- несправність лічильника;
- втручання у роботу лічильника, яке підтверджене експертизою;
- втручання в роботу лічильника, що призводить до неврахування частини споживання газу;
- самовільне відновлення газопостачання після відключення за борги.
Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи зросте тариф на газ у вересні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!