Украинцев начали штрафовать на значительные суммы за счетчики: в чем причина

В Украине возникают ситуации, когда из-за неправильного использования счетчиков граждане могут столкнуться с необходимостью оплатить значительные штрафы, которые могут достигать сотен тысяч гривен.

Недавно один из абонентов компании "Газораспределительные сети" был оштрафован на сумму в 462,9 тысячи гривен. Кроме того, на него была наложена обязанность оплатить судебный сбор в размере 7 тысяч гривен. Причиной такого жесткого наказания стало нарушение правил пользования газовым счетчиком. Об этом пишет 24 канал.

В недавнем деле по номеру 619/3695/24 потребителю был отключен газ из-за задолженности. Во время дополнительного обследования было выявлено грубое нарушение: на счетчике газа было найдено отверстие диаметром 10 мм, что свидетельствовало о несанкционированном вмешательстве в систему газоснабжения.

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Это несанкционированное подключение к газу привело к оформлению акта о нарушении и дальнейшего рассмотрения дела в суде. В результате суд поддержал позицию газовой компании, наложив на потребителя обязанность возместить значительные убытки.

Относительно нарушений, которые могут привести к наложению крупных штрафов, они включают:

повреждение пломбы;

неисправность счетчика;

вмешательство в работу счетчика, подтвержденное экспертизой;

вмешательство в работу счетчика, что приводит к неучету части потребления газа;

самопроизвольное восстановление газоснабжения после отключения за долги.

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