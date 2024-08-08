Вартість світла з 1 вересня: які тарифи очікують споживачів

Вартість електричної енергії в Україні з 1 вересня залишиться незмінною. Споживачі продовжуватимуть сплачувати тариф у розмірі 4,32 грн за кожну використану кіловат-годину. Ця ціна буде зафіксована на тривалий термін.

Заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук повідомила OBOZ.UA, що наразі немає планів збільшувати тарифи, і він буде діяти до кінця квітня 2025 року.

"Встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року", – зазначила вона.

Тим часом ринкова ціна електроенергії коливається близько 7,5 грн/кВт*год. Електроенергія в Україні постачається з внутрішнього виробництва, яке включає в себе економічно вигідну атомну енергію, порівняно дорожчу гідроенергетику, ТЕС, а також вітрову та сонячну енергію, які є дорогими. Крім того, електроенергія імпортується. Однак інформація про те, що виробництво електроенергії на АЕС коштує копійки є неправдивою. Згідно з даними Міненерго, собівартість виробництва електроенергії становить 1,7 грн/кВт*год у 2024 році, і це лише виробничі витрати, які не слід плутати з повною вартістю тарифу.

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До вартості виробництва у 1,7 грн додаються додаткові витрати: 0,63 грн за передачу, 1,88 грн за розподіл та 0,11 грн за постачання, що в сумі складає 4,32 грн, поточний тариф на електроенергію. У "Енергоатомі" також підтверджують, що собівартість генерації становить 1,7 грн, але за їх розрахунками, кінцевий тариф має бути вищим.

Щодо питання, чи буде підвищено тариф до 7 грн за кВт-год

Тариф було затверджено до травня 2025 року, і до цього часу він не буде переглядатися, як пояснили у Міненерго. Ймовірно, наступного року ціна на електроенергію залежатиме від багатьох факторів і наразі в умовах війни, прогнозувати це майже неможливо.

Водночас відключення електроенергії ніяк не пов’язані з тарифом. Раніше у соціальних мережах поширювалася конспірологічна теорія, що відключення світла є підготовкою до підвищення цін. Нібито краще платити більше, але мати стабільний доступ до електрики. Однак, незважаючи на збільшення тарифів у червні, ситуація з відключеннями погіршилася з настанням літньої спеки у липні.

Наразі середня ціна на ринку "на добу наперед" (Base) становить 4,73 грн/кВт*год. Якщо до цієї ціни додати вартість транспортування, можна стверджувати, що ринкова ціна на електроенергію досягає 7,5 грн. Проте не у всіх європейських країнах тариф для населення базується на ринковій вартості. В Україні ціна на електроенергію для населення ніколи не була на ринковому рівні.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, скільки доведеться платити за світло взимку.

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