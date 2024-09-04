Какая категория украинцев останется без субсидии на оплату ЖКУ в сентябре

Как сообщает издание "24 Канал", августовский перерасчет субсидий в Украине принес изменения для многих домохозяйств. Некоторые украинцы могут столкнуться с прекращением выплат пособия на оплату коммунальных услуг уже с сентября.

Почему происходят изменения?

Перерасчет субсидий – это плановая процедура, которая проводится дважды в год, в марте и августе. Ее цель – проверить, соответствуют ли доходы домохозяйства критериям для получения субсидии.

Как происходит перерасчет?

В ходе пересчета специалисты сравнивают среднемесячный совокупный доход домохозяйства за первый и второй кварталы текущего года с доходами за третий и четвертый кварталы прошлого года. Если разница превышает 50%, размер субсидии может быть изменен или отменен.

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Кто может утратить субсидию?

Если доходы семьи значительно выросли, она может больше не отвечать критериям получения субсидии. Наличие долга за коммунальные услуги в размере от 680 гривен без договора реструктуризации также является основанием для прекращения выплат.

Что делать, если вы потеряли субсидию?

Выясните причины прекращения выплат и проконсультируйтесь по поводу дальнейших действий. Проверьте, правильно ли вычислены ваши доходы и соответствуют ли они действительности. Если у вас есть задолженность, попытайтесь договориться с поставщиком коммунальных услуг о ее реструктуризации.

Перерасчет субсидий – это обычная процедура, позволяющая обеспечить справедливое распределение государственной помощи. Если вы потеряли субсидию, не откладывайте решение этого вопроса. Обратитесь в орган соцзащиты для получения подробной информации и консультации.

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