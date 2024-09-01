Українцям нараховують зайві кубометри: як уникнути переплати за газ

Українці можуть зіткнутися з проблемою завищених обсягів споживання газу у своїх платіжках, що призводить до переплат. Щоб цього уникнути, необхідно своєчасно передавати показники лічильника газовим службам. Це слід робити щомісяця з 1 по 5 число.

Згідно з інформацією від ГазПравда, передача показників можлива через особистий кабінет національного оператора "Газорозподільні мережі України", але тільки в тому випадку, якщо цей оператор є постачальником у вашому регіоні. Про це пише OBOZ.UA.

"Локальні оператори також є. Наприклад, вони працюють у Києві, Одеській чи Полтавській областях. У такому разі передавати показники лічильника потрібно за допомогою сервісу місцевого оператора", – зазначено у повідомленні.

Також вказується, що клієнти "Нафтогазу" мають можливість передавати показники лічильника через чат-бот gas.ua. Також це можна зробити, зателефонувавши або надіславши SMS.

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Водночас підкреслюється, що ігнорування передачі показників може призвести до переплат за газ, оскільки ці дані є основою для нарахування оплати.

"Якщо ігноруватимете передачу показників, отримаєте в платіжках усереднені дані. Які можуть виявитися вищими за реально спожитий обсяг. Все порахують на підставі т.зв. планового щомісячного обсягу споживання – середнього споживання за попередні 3 роки", – роз'яснюють автори матеріалу.

Зверніть увагу: навіть якщо ви не проживаєте за певною адресою або не користуєтеся газом, необхідно передавати показники лічильника. Інакше оператор буде нараховувати споживання газу за плановими обсягами, що може призвести до виникнення заборгованості.

Однак ви можете подати заяву або повідомити оператору телефоном, що за цією адресою ніхто не проживає. Або ж щомісяця передавати один і той самий показник лічильника, щоб уникнути нарахувань.

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