Украинцам начисляют лишние кубометры: как избежать переплаты за газ

Украинцы могут столкнуться с проблемой завышенных объемов потребления газа в своих платежках, что приводит к переплатам. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно передавать показания счетчика газовым службам. Это следует делать ежемесячно с 1 по 5 число.

Согласно информации от ГазПравда, передача показателей возможна через личный кабинет национального оператора "Газораспределительные сети Украины", но только в том случае, если этот оператор является поставщиком в вашем регионе. Об этом пишет OBOZ.UA.

"Локальные операторы также есть. Например, они работают в Киеве, Одесской или Полтавской областях. В таком случае передавать показания счетчика нужно с помощью сервиса местного оператора", – говорится в сообщении.

Также указывается, что клиенты "Нафтогаза" имеют возможность передавать показания счетчика через чат-бот gas.ua. Также это можно сделать, позвонив по телефону или отправив SMS.

Читайте также: С августа отдельным категориям украинцев перечислили размер жилищных субсидий

В то же время подчеркивается, что игнорирование передачи показателей может привести к переплатам за газ, поскольку эти данные являются основой для начисления оплаты.

"Если будете игнорировать передачу показателей, получите в платежках усредненные данные. Которые могут оказаться выше реально потребленного объема. Все посчитают на основании т.н. планового ежемесячного объема потребления – среднего потребления за предыдущие 3 года", – разъясняют авторы материала.

Обратите внимание: даже если вы не проживаете по определенному адресу или не пользуетесь газом, необходимо передавать показатели счетчика. Иначе оператор будет начислять потребление газа по плановым объемам, что может привести к возникновению задолженности.

Однако вы можете подать заявление или сообщить оператору по телефону, что по этому адресу никто не проживает. Или же ежемесячно передавать один и тот же показатель счетчика, чтобы избежать начислений.

Напомним, ранее мы рассказывали, что тариф на газ для украинцев может быть повышен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!