Кухарі відповіли, чому не можна кидати пельмені у киплячу воду
Під час приготування пельменів вони можуть розварюватись чи злипатись.
Про це пише ТСН.
Цьому може бути дві причини:
- Пельмені розварюються, особливо якщо ви використовуєте заморожені, оскільки їхня температура відрізняється від температури води.
- Пельмені злипаються через склеювання крохмалю, який є на поверхні тіста, у киплячій воді.
Є кілька порад, як правильно варити пельмені:
- Перед вкиданням заморожених пельменів у воду, дайте їм дійти до кімнатної температури, можна замочити їх у воді на декілька хвилин.
- Використовуйте воду, температура якої не перевищує 50 градусів.
- Під час варіння додайте трохи холодної води, щоб підтримувати рівномірну температуру.
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Як зварити ідеальні пельмені:
- Візьміть каструлю з 1,5-2 літрами води.
- Додайте 2-3 лаврових листки і 2-3 горошини перцю за смаком.
- Додайте сіль за власним смаком.
- Як тільки вода дійде до потрібної температури, додайте пельмені.
- Постійно перемішуйте їх, щоб вони не злиплися.
- Готуйте приблизно 5-10 хвилин, а потім перекладіть у друшляк.
- Подавайте зі сметаною, вершковим маслом або іншими соусами за смаком.
Також хорошим варіантом є готування пельменів на пару. Для цього потрібно кілька склянок води та 15-20 хвилин на пару. Страву подають одразу після приготування, а для більш насиченого смаку можна посипати чорним меленим перцем або додати соуси за вашим смаком.
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