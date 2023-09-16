Повара ответили, почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду
Во время приготовления пельменей они могут развариваться или слипаться.
Об этом пишет ТСН.
Этому могут быть две причины:
- Пельмени развариваются, особенно если вы используете замороженные, потому что их температура отличается от температуры воды.
- Пельмени слипаются из-за склеивания крахмала, находящегося на поверхности теста, в кипящей воде.
Есть несколько советов, как правильно варить пельмени:
- Перед вбрасыванием замороженных пельменей в воду дайте им дойти до комнатной температуры, можно замочить их в воде на несколько минут.
- Используйте воду, температура которой не превышает 50 градусов.
- Во время варки добавьте немного холодной воды для поддержания равномерной температуры.
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Как сварить идеальные пельмени:
- Возьмите кастрюлю с 1,5-2 литрами воды.
- Добавьте 2-3 лавровых листа и 2-3 горошины перца по вкусу.
- Добавьте соль по своему вкусу.
- Как только вода дойдет до нужной температуры, добавьте пельмени.
- Постоянно перемешивайте их, чтобы они не слиплись.
- Готовьте примерно 5-10 минут, а затем переложите в дуршлаг.
- Подавайте со сметаной, сливочным маслом или другими соусами по вкусу.
Также хорошим вариантом является приготовление пельменей на пару. Для этого необходимо несколько стаканов воды и 15-20 минут на пару. Блюдо подают сразу после приготовления, а для более насыщенного вкуса можно посыпать черным молотым перцем или добавить соусы по вашему вкусу.
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