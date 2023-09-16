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Повара ответили, почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду

Цихоцкая Мария

Повара ответили, почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду

Во время приготовления пельменей они могут развариваться или слипаться.

Об этом пишет ТСН.

Этому могут быть две причины:

  1. Пельмени развариваются, особенно если вы используете замороженные, потому что их температура отличается от температуры воды.
  2. Пельмени слипаются из-за склеивания крахмала, находящегося на поверхности теста, в кипящей воде.

Есть несколько советов, как правильно варить пельмени:

  1. Перед вбрасыванием замороженных пельменей в воду дайте им дойти до комнатной температуры, можно замочить их в воде на несколько минут.
  2. Используйте воду, температура которой не превышает 50 градусов.
  3. Во время варки добавьте немного холодной воды для поддержания равномерной температуры.

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Как сварить идеальные пельмени:

  • Возьмите кастрюлю с 1,5-2 литрами воды.
  • Добавьте 2-3 лавровых листа и 2-3 горошины перца по вкусу.
  • Добавьте соль по своему вкусу.
  • Как только вода дойдет до нужной температуры, добавьте пельмени.
  • Постоянно перемешивайте их, чтобы они не слиплись.
  • Готовьте примерно 5-10 минут, а затем переложите в дуршлаг.
  • Подавайте со сметаной, сливочным маслом или другими соусами по вкусу.

Также хорошим вариантом является приготовление пельменей на пару. Для этого необходимо несколько стаканов воды и 15-20 минут на пару. Блюдо подают сразу после приготовления, а для более насыщенного вкуса можно посыпать черным молотым перцем или добавить соусы по вашему вкусу.

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