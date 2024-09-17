Повістка від ТЦК: коли можна проігнорувати виклик до військомату

В умовах воєнного стану в Україні чоловіки призовного віку можуть отримати повістку у різних місцях, включаючи власну домівку. Однак важливо розуміти правила доставки повісток та обставини, за яких можна легально не реагувати на виклик до військкомату. Про це пише gsminfo.

Коли повістка не має юридичної сили?

Часто повістки залишаються непоміченими у поштових скриньках протягом тривалого часу. У таких випадках адресат може не знати про виклик і пропустити призначену дату явки. Виникає питання: чи вважається така особа ухильником і чи загрожує їй покарання?

За роз'ясненням юристів Безоплатної правової допомоги, згідно з українським законодавством, місце вручення повістки (робота, вулиця, громадський заклад чи дім) не має принципового значення. Ключовим фактором є особисте отримання повістки адресатом та його підпис про це.

Повістка, залишена у поштовій скриньці або біля дверей, не має юридичної сили. Відповідно, ігнорування такої повістки не тягне за собою ані адміністративної, ані кримінальної відповідальності.

Юридичну силу має лише повістка, надіслана рекомендованим листом і особисто підписана отримувачем. У спірних ситуаціях, наприклад, коли за повістку розписався родич чи сусід, документ також вважається недійсним.

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Коли можна не реагувати на повістку?

Якщо ви виявили повістку у поштовій скриньці або на дверях, ви маєте право її проігнорувати та не з'являтися за викликом ТЦК. Без вашого особистого підпису така повістка вважається не врученою, і жодне покарання за неявку до військкомату не передбачене.

Відлік терміну явки до військкомату починається лише з моменту особистого підпису військовозобов'язаного про отримання повістки. В інших випадках, згідно з постановою Кабінету Міністрів, повістка вважається не врученою.

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