Ушкоджено мінімум один літак Су-34: з'явилися фото наслідків атаки дронів по аеродрому в Ростовській області рф

У ніч на 17 грудня Ростовська область росії зазнала масованої атаки безпілотників. Попри переконання місцевої влади, що всі повітряні цілі були знешкоджені, є інформація про влучання дронів-камікадзе по військовому аеродрому міста Морозовськ.

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На військовому аеродромі в Морозівську базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ПКС рф.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі повідомив: "Сьогодні рано вранці сили ППО відбили масову атаку безпілотників літакового типу на територію Ростовської області в районі Морозовська та Каменська".

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Він додав, що жертв після масової атаки безпілотників на Ростовську область немає, більша частина дронів була знищена.

За даними російських пабліків, цієї ночі територію росії атакували 33 українські безпілотники.

"Дрони ЗСУ були знищені та перехоплені над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями", – писали росіяни у соцмережах.

Тим часом у Телеграм-каналах опублікували фото наслідків прильотів по військовому аеродрому міста Морозовськ. На них можна помітити, що як мінімум один з літаків Су-34 зазнав пошкоджень.

Нагадаємо, 4 грудня у російському Ставрополі під час обльоту нафтопроводу впав гелікоптер Мі-2.

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