Підвищує імунітет та знижує холестерин у крові: лікарі назвали 8 причин їсти лохину
Користь лохини є безсумнівною. Ця ягода містить різноманітні вітаміни, такі як А, Е, С, К, РР, Р, та групи B. У ній також велика кількість мінералів, включаючи магній, кальцій, фосфор, натрій, залізо і калій. Лохина багата клітковиною, флавоноїдами, антиоксидантами та амінокислотами.
Про це пише ТСН.
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Лохина має безліч корисних властивостей для організму:
- Покращує метаболізм.
- Підвищує імунітет.
- Зміцнює капіляри.
- Допомагає у профілактиці атеросклерозу та гіпертонії, що робить її чудовим засобом для підтримки серця.
- Знижує шкідливий холестерин у крові та рівень цукру.
- Покращує концентрацію уваги.
- Виявляє протизапальні та жарознижувальні властивості.
Лохина також є ефективним засобом проти вільних радикалів в організмі завдяки вмісту антоціанів, яких у ній більше, ніж в багатьох інших рослинах. Ці антоціани пригнічують розвиток ракових пухлин та сповільнюють процеси старіння.
Лохина корисна для зору, захищає очі від глаукоми та катаракти, і полегшує болісні відчуття під час менструального циклу. Вона також підходить для людей, які страждають на цукровий діабет, допомагаючи підсилити дію лікарських препаратів для контролю рівня цукру в крові.
У дітей лохина підвищує імунітет, поліпшує здатність до регенерації, забезпечує енергію, сприяє нормалізації роботи травлення, і зміцнює м’язову і кісткову системи.
Важливо пам'ятати, що лохину слід споживати з обережністю, оскільки велика кількість цієї ягоди може призвести до перенасичення організму антиоксидантами та іншими ризиками для здоров'я, такими як підвищення згортання крові. Людям із певними медичними станами слід проконсультуватися з лікарем перед включенням лохини в діету.
Рекомендована щоденна порція лохини становить одну-дві склянки, і її можна споживати у свіжому вигляді або в різних стравах та напоях.
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