Повышает иммунитет и снижает холестерин в крови: врачи назвали 8 причин есть голубику

Польза голубики несомненна. Эта ягода содержит различные витамины, такие как А, Е, С, К, РР, Р и группы B. В ней также большое количество минералов, включая магний, кальций, фосфор, натрий, железо и калий. Голубика богата клетчаткой, флавоноидами, антиоксидантами и аминокислотами.

Об этом пишет ТСН.

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Лохина обладает множеством полезных свойств для организма:

Улучшает метаболизм.

Повышает иммунитет.

Укрепляет капилляры.

Помогает в профилактике атеросклероза и гипертонии, что делает ее отличным средством для поддержания сердца.

Снижает вредный холестерин в крови и уровень сахара.

Улучшает концентрацию внимания.

Проявляет противовоспалительные и жаропонижающие свойства.

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Лохина также является эффективным средством против свободных радикалов в организме благодаря содержанию антоцианов, которых в ней больше, чем во многих других растениях. Эти антоцианы угнетают развитие раковых опухолей и замедляют процессы старения.

Голубика полезна для зрения, защищает глаза от глаукомы и катаракты, и облегчает болезненные ощущения во время менструального цикла. Она также подходит для людей, страдающих сахарным диабетом, помогая усилить действие лекарственных препаратов для контроля уровня сахара в крови.

У детей голубика повышает иммунитет, улучшает способность к регенерации, обеспечивает энергию, способствует нормализации работы пищеварения, и укрепляет мышечную и костную системы.

Важно помнить, что голубику следует употреблять с осторожностью, поскольку большое количество этой ягоды может привести к перенасыщению организма антиоксидантами и другими рисками для здоровья, такими как повышение свертывания крови. Людям с определенными медицинскими состояниями следует проконсультироваться с врачом перед включением голубики в диету.

Рекомендованная ежедневная порция голубики составляет один-два стакана, и ее можно употреблять в свежем виде или в различных блюдах и напитках.

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