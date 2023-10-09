Зʼявилися кадри перших хвилин нападу ХАМАС на Ізраїль: під атаку потрапили учасники фестивалю Nature party (відео)

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль одразу з кількох напрямків, окрім ракетного удару, терористи пробралися на територію країни й розстрілювали цивільних.

Поблизу Сектора Гази якраз проходив фестиваль електронної музики Universo Parallelo Israel Edition, на який зібралися фанати музики з різних країн.

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У соцмережах з'явилося відео, як бойовики атакували відвідувачів фестивалю. На кадрах можна помітити, як люди відпочивали просто неба під музику. Раптом почулися вибухи та стрілянина. Музика стихла.

Охоронці почали попереджати відвідувачів про напад й небезпеку. Частина людей побігла до своїх машин, інші просто намагалися втекти якнайдалі, ще частина людей спробувала сховатися від бойовиків.

Фестиваль просто неба проходив у пустелі біля міста Офакім у кібуці Реім, розташованому за 30 кілометрів від кордону з Сектором Гази. У ньому брали участь тисячі ізраїльтян з усього світу, переважно це були люди віком від 20 до 40 років.

Представники організації ZAKA, яка займається пошуками загиблих, заявили, що на місці проведення фестивалю виявили тіла 260 загиблих. Нині пошуки тіл загиблих призупинені через обстріл з боку Гази. Багато учасників фестивалю оголошено зниклими безвісти.

Нагадаємо, 7 жовтня Ізраїль зазнав ракетних ударів, завданих з Сектору Гази радикальним пакистанським рухом ХАМАС, а близько 200-300 бойовиків руху вторглося на територію країни. У відповідь армія оборони Ізраїлю розпочала у Газі операцію "Залізні мечі".

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