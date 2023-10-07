Сектор Гази випустив по Ізраїлю 5 тисяч ракет, ЦАХАЛ оголосив воєнний стан (фото та відео)

Палестинські бойовики з Сектору Гази зранку 7 жовтня випустили по території Ізраїлю до 5 тисяч ракет. На вулицях кількох міст спалахнули пожежі, є загиблі.

Як повідомляє АР, бойовики ХАМАС також змогли проникнути на територію Ізраїлю. Вони спускалися навіть на парапланах й парашутах. У деяких містах точаться вуличні бої з ними.

Збройне крило палестинського ісламського руху ХАМАС оголосило про початок операції під назвою "Повінь Аль-Акса" проти Ізраїлю.

Як повідомляє ізраїльське видання "Курсор", ЦАХАЛ оголосив і Ізраїлі воєнний стан.

Також армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів у відповідь по терористах.

Міністр оборони Йоав Галант оголосив про стан готовності до війни та зазначив, що ізраїльська армія скликає резервістів.

У заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) йдеться про таке:

"ХАМАС провів комбіновану операцію, що включає ракетний обстріл і проникнення терористів на територію Ізраїлю. ЦАХАЛ захищатиме жителів Держави Ізраїль, а терористична організація ХАМАС заплатить дуже високу ціну. Ми закликаємо громадськість дотримуватися вказівок Командування тилу і залишатися поблизу територій, що охороняються, а жителів районів, що межують з Газою, просимо залишатися вдома".

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху та високопосадовці служби безпеки зібралися на екстрену нараду.

Як повідомляє Al Jazeera, ізраїльська армія втратила контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газою КПП "Ерез".

У соцмережах ізраїльтяни повідомляють, що палестинські бойовики на вулицях розстрілюють цивільних.

Палестинські сили опору захопили військові машини ізраїльських військ у Газі.

Нагадаємо, у травні 2023 року палестинські бойовики випустили десятки ракет із Сектора Гази по Ізраїлю.

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