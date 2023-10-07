Сектор Газа выпустил по Израилю 5 тысяч ракет, ЦАХАЛ объявил военное положение (фото и видео)

Утром 7 октября палестинские боевики из Сектора Газы выпустили по территории Израиля до 5 тысяч ракет. На улицах нескольких городов загорелись пожары, есть погибшие.

Как сообщает АР, боевики ХАМАС также смогли проникнуть на территорию Израиля. Они спускались даже на парапланах и парашютах. В некоторых городах идут уличные бои с ними.

Вооруженное крыло палестинского исламского движения ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля.

Как сообщает израильское издание "Курсор", ЦАХАЛ объявил и Израиле военное положение.

Также армия обороны Израиля начала наносить ответные удары по террористам.

Министр обороны Йоав Галант объявил о готовности к войне и отметил, что израильская армия созывает резервистов.

В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится о следующем:

"ХАМАС провел комбинированную операцию, включающую ракетный обстрел и проникновение террористов на территорию Израиля. ЦАХАЛ будет защищать жителей Государства Израиль, а террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену. Мы призываем общественность следовать указаниям. , граничащие с Газой, просим оставаться дома".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и чиновники службы безопасности собрались на экстренное совещание.

Как сообщает Al Jazeera, израильская армия потеряла контроль над одной из своих баз на границе с Газой КПП "Эрез".

В соцсетях израильтяне сообщают, что палестинские боевики на улицах расстреливают гражданских.

Палестинские силы сопротивления захватили военные машины израильских войск в Газе.

Напомним, в мае 2023 года палестинские боевики выпустили десятки ракет из сектора Газа по Израилю.

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