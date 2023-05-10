В сети появились видео запуска ракет из Сектора Газа по Израилю: люди бегут в укрытие

Палестинские боевики выпустили десятки ракет из Сектора Газа по Израилю в среду 10 мая, в ответ на израильские авиаудары во вторник 9 мая, в результате которых погибли 16 палестинцев, в том числе три высокопоставленных боевика и по меньшей мере 10 гражданских.

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Ракетный огонь вызвал сирены воздушной тревоги по всему южному Израилю, вплоть до района Тель-Авива, на Средиземном море, в 80 километрах. Жители готовились к нападению после того, как Израиль совершил свои первые авиаудары утром во вторник.

Израильские телеканалы показали, как системы ПВО перехватывают ракеты над небом Тель-Авива. Израильская полиция заявила, что позволит провести на следующей неделе парад еврейских ультранационалистов, который может еще больше усилить напряженность. Парад, призванный отметить захват Израилем восточного Иерусалима и его еврейских святынь, проходит через сердце мусульманского квартала Старого города и часто приводит к конфликтам с местными палестинскими жителями.

Видео дня

Поскольку сирены воздушной тревоги продолжали звучать, армия заявила, что по меньшей мере 60 ракет было выпущено менее чем через час из Газы. Сообщений о пострадавших не поступало, однако местные чиновники сообщили, что ракеты попали в пустующий дом в южном городе Сдерот.

Ранее в сети появилось видео, на котором показано, как буйного россиянина избили и вынесли из аэропорта в Израиле.

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