У мережі з'явились відео запуску ракет з Сектору Газа по Ізраїлю: люди біжать в укриття

Палестинські бойовики випустили десятки ракет із Сектора Газа по Ізраїлю в середу 10 травня, у відповідь на ізраїльські авіаудари у вівторок 9 травня, в результаті яких загинуло 16 палестинців, у тому числі троє високопоставлених бойовиків і щонайменше 10 цивільних.

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Ракетний вогонь викликав сирени повітряної тривоги по всьому південному Ізраїлю, аж до району Тель-Авіва, на Середземному морі, за 80 кілометрів. Мешканці готувалися до нападу після того, як Ізраїль здійснив свої перші авіаудари вранці у вівторок.

Ізраїльські телеканали показали, як системи ППО перехоплюють ракети над небом Тель-Авіва. Ізраїльська поліція заявила, що дозволить провести наступного тижня парад єврейських ультранаціоналістів, який може ще більше посилити напруженість. Парад, покликаний відсвяткувати захоплення Ізраїлем східного Єрусалиму та його єврейських святинь, проходить через серце мусульманського кварталу Старого міста та часто призводить до конфліктів із місцевими палестинськими жителями.

Відео дня

Оскільки сирени повітряної тривоги продовжували звучати, армія заявила, що щонайменше 60 ракет було випущено менш ніж за годину з Гази. Повідомлень про постраждалих не надходило, однак місцеві чиновники повідомили, що ракети влучили в порожній будинок в південному місті Сдерот.

Раніше у мережі з'явилось відео на якому показано, як буйного росіянина побили та винесли з аеропорту в Ізраїлі.

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