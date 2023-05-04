З'явилось відео атаки дронів на нафтопереробний завод в росії

На росії Ільський нафтопереробний завод атакували дронами - пожежа на нафтопереробному заводі в росії - відео

В ніч на 4 травня росіяни заявили про нібито атаку дронів, внаслідок якої спалахнула пожежа на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.

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Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Як заявив очільник області, у селищі Ільське на нафтопереробному заводі спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Загоряння зайняло площу 400 квадратних метрів, на її гасіння відправили більше 150 рятувальників. Рос ЗМІ стверджують, що загоряння сталось внаслідок влучення безпілотника.

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Нагадаємо, росія заявила про атаку дронами двох нафтопереробних заводів.

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