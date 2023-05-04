Появилось видео атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод в россии

В ночь на 4 мая россияне заявили о якобы атаке дронов, в результате которой вспыхнул пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

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Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как заявил глава области, в поселке Ильское на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнули резервуары с нефтепродуктами. Возгорание заняло площадь 400 квадратных метров, на ее тушение отправили более 150 спасателей. РосСМИ утверждают, что возгорание произошло в результате попадания беспилотника.

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Напомним, россия заявила об атаке дронами двух нефтеперерабатывающих заводов.

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