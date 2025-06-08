Пожежа на стратегічному об’єкті: дрони атакували російський хімкомбінат 'Азот' (відео)

У ніч на 8 червня в російському місті Новомосковськ, що в Тульській області, прогриміли сильні вибухи. Удари були завдані по хімічному заводу "Азот" за допомогою безпілотників.

Про це повідомляють телеграм-канали. Очевидці зазначають, що в місті пролунало щонайменше п’ять вибухів, хоча деякі джерела говорять про вісім.

У локальних спільнотах висувають припущення, що один із дронів міг влучити безпосередньо в територію хімічного підприємства. Ця інформація наразі перевіряється.

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Акціонерне товариство "Азот" у місті Новомосковськ є ключовим виробником аміаку та азотних добрив у Росії, а також займає лідируючі позиції в галузі за обсягами та асортиментом продукції.

Серед виробленої на підприємстві продукції – мінеральні добрива, аміак, різноманітні органічні пластмаси й смоли, хлор, каустична сода, хлористий кальцій, високочиста азотна кислота, а також аргон і метанол.

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