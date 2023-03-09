Дозволять здійснити мрії: названо "чарівні фрази" для всіх знаків зодіаку
Багато хто мріє досягти у житті великих успіхів, але іноді не вистачає мотивації та наполегливості: тоді найменші труднощі можуть стати непереборною перешкодою. Проте впоратися зі своїми емоціями можна, головне – знайти саме ті "чарівні слова", які вам потрібні.
За словами астрологів, для кожного знаку зодіаку є фраза, яка може стати тим самим поштовхом до змін. Читайте, що саме вам потрібно!
Кажуть, що мантри не лише сприяють зосередженню, а й дозволяють здійснити мрії. Їх потрібно повторювати протягом дня або в певний час, коли найбільше потрібна "підтримка".
Овен (21 березня – 19 квітня)
"Я наповнений здоров'ям, живу в радості і знаю, що удача зі мною".
Телець (20 квітня – 20 травня)
"Я вдихаю позитивну енергію і видихаю страх, залишаючи позаду всі невдачі".
Близнюки (21 травня – 20 червня)
"Я розквітаю щодня, рухаючись до своїх цілей: я маю рацію, і мрії збудуться".
Рак (21 червня – 22 липня)
"Я щасливий/а, що поруч є прекрасні люди, але попереду ще багато завдань: моя сила – у вірі".
Лев (23 липня – 22 серпня)
"Я визнаю своє минуле, але роблю все, щоб сьогодення було кращим. Попереду – лише радість".
Діва (23 серпня - 22 вересня)
"Я живу для себе, а не для інших і знаю, куди мені рухатися, щоб здобути щастя".
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
"Найголовніше - це те, що не можна відкласти на завтра. Потрібно встигнути все зараз".
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада )
"Моя сила – в моєму дусі, ніхто не зупинить мене на шляху до перемог".
Стрілець (22 листопада – 21 грудня )
"Я не боюся завтрашнього дня. Кожен день буде новою пригодою, яка подарує сили".
Козеріг (22 грудня – 19 січня)
"Я живу повним життям і не боюся викликів, мені під силу все".
Водолій (20 січня – 18 лютого)
"Це буде мій найкращий час. Я не піддамся поганим думкам і виграю".
Риби (19 лютого – 20 березня)
"Я - оазис спокою і нікому не дозволю потривожити мене, порушивши щастя".
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.
У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.