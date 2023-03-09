Позволят осуществить мечты: названы 'волшебные фразы' для всех знаков зодиака

Многие мечтают достичь в жизни больших успехов, но иногда не хватает мотивации и настойчивости: тогда малейшие трудности могут стать непреодолимым препятствием. Однако справиться со своими эмоциями можно, главное – найти именно те "волшебные слова", которые нужны вам.

По словам астрологов, для каждого знака зодиака есть фраза, которая может стать тем самым толчком к переменам. Читайте, что нужно именно вам!

Говорят, что мантры не только способствуют сосредоточению, но и позволяют осуществить мечты. Их нужно повторять в течение дня или в какое-то определенное время, когда больше всего нужна "поддержка".

Овен (21 марта – 19 апреля)

"Я наполнен/а здоровьем, живу в радости и знаю, что удача со мной".

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Телец (20 апреля – 20 мая)

"Я вдыхаю положительную энергию и выдыхаю страх, оставляя позади все неудачи".

Близнецы (21 мая – 20 июня)

"Я расцветаю каждый день, двигаясь к своим целям: я прав/а, и мечты сбудутся".

Рак (21 июня – 22 июля)

"Я счастлив/а, что рядом есть прекрасные люди, но впереди еще много задач: моя сила – в вере".

Лев (23 июля – 22 августа)

"Я признаю свое прошлое, но делаю все, чтобы настоящее было лучшим. Впереди – только радость".

Дева (23 августа — 22 сентября)

"Я живу для себя, а не для других и знаю, куда мне двигаться, чтобы обрести счастье".

Весы (23 сентября – 22 октября)

"Самое главное – это то, что нельзя отложить на завтра. Нужно успеть все сейчас".

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

"Моя сила – в моем духе, никто не остановит меня на пути к победам".

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

"Я не боюсь завтрашнего дня. Каждый день будет новым приключением, которое подарит силы".

Козерог (22 декабря – 19 января )

"Я живу полной жизнью и не боюсь вызовов, мне под силу все".

Водолей (20 января – 18 февраля)

"Это будет мое лучшее время. Я не поддамся плохим мыслям и выиграю".

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

"Я – оазис спокойствия и никому не позволю потревожить меня, нарушив счастье".

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.