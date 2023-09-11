Правильне використання мікрохвильовки: який посуд не можна ставити

Мікрохвильова піч – це незамінний помічник для господинь, але важливо пам'ятати про правила безпеки при її використанні. Не всі знають, який посуд і матеріали недопустимо використовувати в мікрохвильовій печі, і порушення цих правил може призвести до неприємних наслідків.

Фахівці дали поради та розповіли, як посуд категорично не можна використовувати в мікрохвильовій печі.

Фольга

Однією з головних заборон є нагрівання їжі в контейнерах, виготовлених з алюмінієвої фольги. Фольга – це тонкий метал, і грітися вона не повинна в мікрохвильовій печі. Адже метал може викликати іскри та поломку техніки, і навіть пожежу.

Замість алюмінієвої фольги, можна використовувати фольгований папір, який є безпечнішим варіантом для розігріву їжі.

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Металевий посуд

Використання металевих і жерстяних посудин для нагрівання їжі в мікрохвильовій печі також суворо заборонено. Метал може викликати заряд, подібний до блискавки, і призводити до статичного розряду, що може призвести до вибуху. Тому не рекомендується нагрівати ложку або інші металеві предмети в мікрохвильовій печі.

Золото

Тарілки з золотими облямівками або візерунками також не рекомендується ставити в мікрохвильову піч. Золоті декоративні елементи містять найдрібніші частинки металу, які можуть нагріватися та викликати іскри, а це може призвести до нагрівання та навіть загоряння посудини.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко та легко відмити мікрохвильову піч за допомогою лимонного соку.

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