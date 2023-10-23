Принесуть нестабільність та конфлікти: чому не можна тримати у спальні трикутні предмети

Деякі предмети можуть принести нестабільність, проблеми в родині та особистому житті, безсоння. Все тому, що ви їх розмістили у непідходящому для цього місці.

До прикладу, трикутні предмети не можна тримати у спальні. За народними прикметами, це може зіпсуватися особисті стосунки, а в парі з'явиться ще третій/третя.

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Крім цього, існують й інші причини, чому варто відмовитися від трикутних предметів, або навіть картин з трикутниками у спальні:

1. Феншуй. Ця давня практика вважає трикутні предмети символом нестабільності та конфліктів. Вони можуть спричинити дисбаланс енергії в будинку, що може призвести до проблем у стосунках, здоров'ї та кар'єрі.

2. Психологія. Трикутна форма може викликати відчуття тривоги та дискомфорту. Вона може асоціюватися з небезпекою, загрозою або насильством. Трикутні предмети в спальні можуть ускладнити засинання та призвести до поганих сновидінь.

3. Безпека. Трикутні предмети можуть бути травмонебезпечними. Вони можуть завдати поранення, якщо в них вдаритися або об них спіткнутися. У спальні, де люди проводять багато часу відпочиваючи, це особливо небезпечно.

У спальні не можна тримати трикутні меблі (крісла, шафи, столи такої форми), трикутні картини або інші декоративні предмети, трикутні візерунки на шпалерах або постільній білизні.

Звичайно, не всі люди вірять у ці прикмети. Деякі люди вважають, що трикутні предмети можуть бути цілком безпечними та навіть корисними. Наприклад, трикутні подушки можуть підтримувати голову та шию під час сну, а трикутні дзеркала можуть створювати ілюзію більшого простору.

Нагадаємо, що деякі предмети декору та інтер'єру мають позитивну енергетику та притягуватимуть багатство та успіх.

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