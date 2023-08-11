Притягнете багатство: чому у неділю потрібно витратити всі монети

Ще наші предки вірили, що монети викликають відхід великих грошей з гаманця, тому вони не додаються відчутними сумами. Ця думка спонукає вірити, що монети впливають на погіршення матеріального стану людини.

Крім того, прикмети радять утримуватися від розмінювання великих купюр на менші, якщо це не пов'язане з покупкою чогось. Говорять, що такий обмін може привести до фінансових труднощів.

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Такое, прикмети говорять, що в неділю гроші можна "заставити" працювати і привабити багатство. Тому рекомендується саме в цей день позбутися всіх монет, щоб залучити фінансову вдачу.

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Також, останній день тижня вважається непридатним для позик і позичання грошей. За віруваннями, в іншому випадку це може призвести до безгрошів'я.

Наши предки вірили, що в неділю не варто займатися будь-якими справами, пов'язаними з фінансами, оскільки цей день призначений для відпочинку.

Нагадаємо, ми вже писали, які дні тижня є вдалими для прибирання будинку.

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