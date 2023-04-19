Зловісні прикмети, які пророкують біду: що не варто робити

Хоча більшість прикмет, повір’їв та забобонів відійшли у минуле – ми продовжуємо сидіти перед дорогою та дивитись у дзеркало, коли щось забули.

UaPortal зібрав для вас топ зловісних прикмет, на які потрібно звернути увагу.

Птах залетів у приміщення

Здавна птах означав, що хтось з мешканців будинку, куди він залетів, помре. Якщо у вас нещодавно помер родич і птах залетів до вас у будинок – це душа померлого родича хоче попрощатись або про щось попередити. Якщо птах залетів через двері – до тяжкої хвороби когось із мешканців будинку. Є й хороше тлумачення – до переїзду на інше місце чи приїзду гостей. Якщо птах залетів до офісу – чекайте конфліктів між колегами. Якщо у вас є кішка і вона зловила птаха – це добре, адже тварина захистила від біди.

Не вертайтесь, якщо щось забули

Практично кожен вірить в цю прикмету. Тому багато хто старається не вертатись додому, якщо щось забули. Вірять, що при виході з дому ви несете енергетику позитивного руху вперед, а якщо повертаєтесь назад - міняєте позитивну енергію на негативну, отже день буде невдалий. Але є вихід - якщо повернутись все ж необхідно, перед виходом з дому подивіться у дзеркало та покажіть язик. Так ви "віддзеркалите" те, що відбувається, і ваш рух знову буде по потрібній траєкторії.

Чому собака виє вночі

Кажуть, що собаки відчувають наближення нещастя. Виттям тварина попереджає господаря про це. Якщо пес виє вночі – здалеку прийдуть погані новини або людина постраждає від чужих рук. Якщо пес виє як вовк – це означає, що у ваше життя втрутиться нечиста сила.

Жалібне скиглення пса біля вас – до проблем зі здоров'ям. Якщо собака виє і катається по підлозі – у житті чекають значні зміни. Якщо попереду важлива подія, а пес перед нею виє – все піде шкереберть.

Поява ворони

Вважається, що ворона віщує погані новини. Почути каркання ворони і при цьому не побачити самого птаха – до хвороби. Кілька днів підряд чути каркання під вікнами – про вас хтось пліткує. Ворона скаче по підвіконню – до великих грошових витрат.

Прикмети про одяг

Завжди слідкуйте, як ви одягаєте речі. Адже ваша неуважність може створити для вас проблеми. Наприклад одягнути одяг навиворіт – до побиття: фізичного чи морального. Якщо одягнути навиворіт нижню білизну – чекайте на сварку з партнером. Одягнути навиворіт робочий одяг – неприємності будуть на роботі. Є метод нейтралізаціі цих прикмет – зніміть одяг і постійте на ньому босими ногами.

Не вітайте з днем народження заздалегідь

Слов'яни вірили, що заздалегідь вітаючи людину з днем народження, ви нагадуєте нечистій силі про неї і всі ваші побажання обернуться негативом та ще й помноженим на три.

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Розбите дзеркало

Напевно всі знають, що розбити дзеркало – до біди та нещасть. Є прикмета, якщо дзеркало розбилось на безліч дрібних осколків – загине близька людина. Також не можна дивитись в розбите дзеркало – накличете біду на себе і своїх рідних. Якщо дзеркало саме по собі впало і розбилось– знак біди для людей, що живуть в будинку.

Уберегти себе від негативного впливу можна, якщо зібрати осколки віником, не дивлячись в них, загорнути в тканину і винести на смітник поза домом.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чому не можна самостійно стригтись.

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