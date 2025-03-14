Проблемні купюри євро: що потрібно знати українцям, аби не втратити гроші

Не всі українці знають, що Європейський Союз припинив випуск одного з номіналів євро. Ще в 2019 році Європейський центральний банк зупинив друк цієї купюри, але вона все ще зустрічається в обігу, оскільки люди продовжують розраховуватись нею.

Виникає питання: чи можливо обміняти таку валюту і на що слід звернути увагу її власникам. Новини.LIVE розповідають, які номінали євро вже не випускаються.

Зупинка друку торкнулася купюри номіналом 500 євро. 27 січня 2019 року Європейський центральний банк ухвалив рішення про вилучення цієї банкноти з обігу через занепокоєння з приводу підробок. Саме купюри номіналом 500 євро найчастіше використовувалися у незаконних схемах, зокрема для відмивання грошей та ухилення від податків.

Через репутаційні проблеми номінал 500 євро більше не друкується, але в обігу залишилися банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. Водночас власники купюр 500 євро можуть продовжувати використовувати їх у фінансових операціях або обмінювати на іншу валюту.

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Вилучення банкноти з обігу не означає, що вона втратила статус законного платіжного засобу. Отже, купюра може бути використана для розрахунків у магазинах або в обміні.

Чи дійсні євро 2002 року випуску

Що стосується євро, випущених у 2002 році, то виникають деякі питання щодо їх використання. Готівкові купюри номіналами 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро були введені в обіг у 2002 році, але згодом з’явилися оновлені банкноти з новими захисними елементами, такими як:

Голограма, що змінює колір.

Водяний знак із портретом богині Європи.

Рельєфні елементи на банкнотах.

Підпис голови Європейського центрального банку.

Новий дизайн.

Папір, оброблений спеціальними речовинами для продовження терміну використання.

Оновлення захисних технологій не впливає на законність використання банкнот 2002 року. Рік емісії не має жодного значення для дійсності купюр. Тому євро всіх випусків можна безперешкодно використовувати або обмінювати.

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