Продовження трудової діяльності після 60 років: чи вигідно це для пенсіонерів

Багато українців не припиняють трудову діяльність після досягнення пенсійного віку. Це дозволяє їм відкласти момент виходу на пенсію.

Своєю чергою це може сприяти збільшенню розміру самої пенсії. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на Пенсійний фонд України.

Річ у тому, що особи, які отримали право на пенсію за віком згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", але вирішили продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть отримати пенсію, враховуючи їхній страховий стаж на момент подачі заяви на пенсію.

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Пенсійні виплати збільшуються таким чином:

на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця після досягнення пенсійного віку, при відстрочці виходу на пенсію до 60 місяців;

на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця після досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка перевищує 60 місяців.

Отже, за один рік відстрочки пенсія зростає на 6%, що ясно свідчить про те, що якщо людина продовжить працювати після 60 років, її виплати стануть більшими.

Варто також зауважити, що для розрахунку збільшення враховуються лише повні місяці роботи. Підвищення пенсії за неповний місяць страхового стажу не відбувається.

"Особа, яка бажає відкласти призначення пенсії, повинна звернутися з відповідним повідомленням до органу Пенсійного фонду України до того, як досягне пенсійного віку", – додали у ПФУ.

Підвищення пенсії не надається особам, яким раніше була призначена пенсія іншого виду відповідно до інших законів України або законодавства іншої країни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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