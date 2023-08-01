Продовжить цвітіння: чим обробити квіти в саду

Літо – час, коли на ділянках розквітають яскраві та ароматні квіти. Чарівна краса цих рослин радує око та надихає на приготування їх до нового цвітіння.

Проте як зберегти їх прекрасний вигляд на довше? Простим та ефективним способом є проведення обробки клумб сульфатом магнію. Зокрема, на нього добре реагують лілії, троянди та гладіолуси

Сульфат магнію – це важливий мікроелемент, який сприяє зростанню бутонів та розквіту квітів.

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Щоб приготувати розчин для обробки, вам знадобиться 1 чайна ложка сульфату магнію (магній сірчанокислий) та 5 літрів води. Ретельно розмішайте інгредієнти, щоб забезпечити повне розчинення сульфату магнію. Такий розчин можна використовувати для позакореневої обробки квітів. Важливо врахувати, що обробку квітів потрібно проводити кожні 10 днів.

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Якщо ви випадково підготували більше розчину, ніж потрібно для обробки квітів, не поспішайте його виливати. Цим розчином ви можете обприскувати грядки з помідорами та перцем.

Завдяки правильній обробці клумб сульфатом магнію ви зможете довше насолоджуючись красою та ароматами улюблених рослин.

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