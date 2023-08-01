Продолжит цветение: чем обработать цветы в саду

Лето – время, когда на участках расцветают яркие и ароматные цветы. Очаровательная красота этих растений радует глаз и вдохновляет на приготовление их к новому цветению.

Однако как сохранить их прекрасный вид на длительное время? Простым и эффективным способом является проведение обработки клумб сульфатом магния. В частности, на него хорошо реагируют лилии, розы и гладиолусы.

Сульфат магния – важный микроэлемент, способствующий росту бутонов и расцвету цветов.

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Для приготовления раствора для обработки вам понадобится 1 чайная ложка сульфата магния (магний сернокислый) и 5 литров воды. Тщательно размешайте ингредиенты, чтобы обеспечить полное растворение сульфата магния. Такой раствор можно использовать для внекорневой обработки цветов. Важно учесть, что обработку цветов нужно проводить каждые 10 дней.

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Если вы случайно подготовили больше раствора, чем нужно для обработки цветов, не торопитесь его выливать. Этим раствором можно опрыскивать грядки с помидорами и перцем.

Благодаря правильной обработке клумб сульфатом магния, вы сможете дольше наслаждаясь красотой и ароматами любимых растений.

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