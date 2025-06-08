Прогноз курсу євро на середину червня: скільки коштуватиме валюта

Курс євро прогнозують у межах від 45 до 47 гривень. Валютні коливання очікуються, але вони будуть незначними, а різниця між міжбанківським та готівковим курсами практично відсутня.

Що стосується курсу євро на наступний тиждень, банкір Тарас Лєсовий в коментарі для 24 Каналу зазначив, що режим керованої гнучкості передбачає невеликі коливання курсу як у бік підвищення, так і у бік зниження.

За словами банкіра, через стабілізацію споживчих цін і відносну стабільність готівкових курсів, на ринку готівкової валюти не очікується значної активності.

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Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестицій в Глобус Банку, зазначає, що міжбанківський і готівковий курси будуть максимально близькими один до одного.

Цікаво, що співвідношення євро до долара залишатиметься в межах 1,13–1,16 долара за євро, що свідчить про помірні зміни на валютному ринку.

Зверніть увагу: у період з 9 по 15 червня курс євро на готівковому ринку та міжбанку коливатиметься в діапазоні 45,5–47 гривень.

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