Доларові інвестиції: експерти розповіли, кому вигідно купувати валюту та коли це дасть результат

Фінансові експерти не рекомендують українцям тримати заощадження у доларах. Як пояснюють аналітики, лише протягом 2025 року 100 доларів, збережених "під подушкою" або на звичайному рахунку, втратили понад 3% своєї купівельної спроможності за рік.

Щоб така інвестиція почала приносити прибуток, потрібне суттєве зростання курсу долара. Про це повідомили у фінансовій компанії ICU.

Там наголосили, що на ситуацію вплинуло кілька чинників, зокрема:

суттєве збільшення обсягів міжнародної фінансової підтримки, що фактично надало Нацбанку майже необмежені можливості для зміцнення гривні;

укріплення євро та одночасне ослаблення долара, пов’язане з політикою та діями екс-президента США Дональда Трампа.

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Купівля готівкового долара та його пасивне зберігання – це радше емоційна реакція українців на нестабільність, ніж раціональна інвестиційна стратегія. У фінансовому звіті зазначається, що подібна поведінка більше пов’язана з прагненням убезпечити себе, ніж з очікуванням прибутку.

Зараз більшість аналітиків оновили свої прогнози щодо валютного ринку, очікуючи більш міцну гривню. Якщо раніше орієнтиром був курс 45–46 грн/долар, то тепер мова йде швидше про 43–44 грн за долар до кінця 2025 року.

Навіть у разі падіння курсу до 45 гривень за долар, прибутковість від тримання долара залишиться нижчою, ніж доходи за гривневими депозитами після сплати податків – а це близько 10% річних.

Більше того, аналітики зазначають: долар може зрівнятися за вигідністю з банківськими вкладами лише за умови, що його курс наблизиться до позначки 47 гривень. Водночас варто зважати, що на фінансовому ринку є інші інструменти, які вже зараз демонструють вищу прибутковість, навіть порівняно з гіпотетичним курсом у 47 грн/долар. Серед них:

однорічні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) з прибутковістю до 16%;

корпоративні облігації та інші альтернативи.

Крім того, експерти вважають малоймовірним різке знецінення гривні. Це пов’язано з тим, що золотовалютні резерви Національного банку наразі перебувають на історично високому рівні, і, як прогнозується, залишатимуться стабільними протягом року завдяки підтримці від міжнародних партнерів.

Разом з тим, аналітики визнають: ситуація може зазнати змін уже в 2026 році, коли обсяги міжнародної фінансової підтримки, ймовірно, зменшаться. У такому разі Нацбанк може змушено перейти до помітнішої девальвації гривні. Водночас наголошується, що такий процес навряд чи буде раптовим або стрімким.

"Ми не закликаємо продавати всі доларові заощадження чи повністю відмовлятися від іноземної валюти. Йдеться про обдуманий підхід – розраховувати можливості, диверсифікувати активи й використовувати наявні інструменти для інвестування", – підсумували у фінансовій установі.

Раніше ми розповідали, що фінансові аналітики дали прогноз курсу долара до кінця 2025 року.

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