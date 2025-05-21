До чого готуватись українцям: фінансові аналітики дали прогноз курсу долара до кінця 2025 року

Прогнози щодо курсу долара постійно змінюються, зокрема через те, що Україна цьогоріч отримає безпрецедентні обсяги міжнародної фінансової підтримки. Уповільнене послаблення гривні, за оцінками експертів, очікується у другій половині року.

Такі висновки містяться в оновленому прогнозі інвестиційної компанії Dragon Capital. Фахівці зазначають, що в першому кварталі 2025 року Національний банк дав гривні змогу укріпитися на 1,4% – до рівня 41,5 грн за долар.

Це сталося після тривалого періоду поступового зниження курсу. Причинами зміцнення національної валюти стали високий рівень інфляції, значні обсяги зовнішнього фінансування, глобальне ослаблення долара США, а також сезонне зниження попиту на іноземну валюту.

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У Dragon Capital прогнозують, що в другій половині року Національний банк знову перейде до контрольованої і поступової девальвації гривні, коли темпи інфляції почнуть сповільнюватися.

"З огляду на значні обсяги міжнародної допомоги, ми переглянули оцінку міжнародних резервів НБУ – тепер очікуємо їх зростання до 59 млрд доларів замість попередніх 41 млрд. Водночас прогноз курсу на кінець року знижено до 44 грн за долар (що становить -4,4% у річному вимірі). Раніше очікувалося 45 грн/долар", – йдеться в аналітичному звіті.

Два можливих сценарії розвитку подій

Збройний конфлікт в Україні триває, і попри активні дипломатичні зусилля США, перспективи стійкого перемир’я залишаються туманними. У зв’язку з цим аналітики залишають чинними два варіанти макроекономічного прогнозу на 2025 рік.

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Перший – це сценарій "тривалої війни", який передбачає, що бойові дії триватимуть упродовж усього прогнозного горизонту. Другий – сценарій "перемир’я", у якому допускається досягнення стабільного припинення вогню впродовж найближчих місяців, хоча частина українських територій залишатиметься тимчасово окупованою.

За умови реалізації сценарію з перемир’ям, у Dragon Capital очікують повільнішої девальвації гривні в другому півріччі. Це пояснюється тим, що фундаментальний ціновий тиск буде сильнішим, ситуація з платіжним балансом покращиться, зменшиться відтік приватного капіталу, а обсяги міжнародної допомоги збережуться на високому рівні.

"Надалі курс валют визначатиметься передусім масштабами зовнішньої фінансової підтримки та рухом приватного капіталу, тоді як зовнішньоторговельний дефіцит залишатиметься на високому рівні через глибокі структурні зміни в економіці", – зазначається в аналітичному прогнозі.

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