Курс долара здивує українців: експерти розповіли, що робити з грошима

Українцям повідомили позитивну новину: за оновленими прогнозами Міністерства фінансів, курс долара цього року може бути нижчим, ніж очікувалось раніше. Відкориговані показники валютного курсу були оприлюднені у свіжій редакції бюджетної декларації на 2025–2028 роки.

Документ має бути ухвалений Кабінетом Міністрів до 1 червня, пише ТСН. Згідно з новими даними, середньорічний курс долара у 2025 році прогнозується на рівні 43,3 гривні, а на кінець року – 43,7 гривні. Попередній прогноз передбачав середній курс 45 гривень і 47 гривень – на завершення року.

Протягом тижня курс готівкового долара залишався стабільним. Згідно з даними платформ finance.ua та minfin.com.ua, у період з 19 по 25 травня коливання курсу продажу долара у банках та обмінниках склали лише 10 копійок: від 41,66 до 41,73 грн. Купівля варіювалася від 41,08 до 41,11 грн за долар.

У підсумку за тиждень середній курс продажу не змінився і становив 41,68 грн/долар, тоді як курс купівлі незначно знизився – на 2 копійки, до 41,09 грн/долар.

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Максимальна ціна продажу долара за тиждень досягала 41,90 грн (без змін), мінімальна — 41,44 грн. Найвищий курс купівлі становив 41,34 грн, що на 4 копійки менше, ніж тижнем раніше.

Офіційні дані Національного банку демонстрували різновекторну динаміку: курс долара змінювався у межах 15 копійок (від 41,44 до 41,58 грн), євро — в межах 50 копійок (від 46,45 до 46,93 грн). Станом на понеділок, 26 травня, НБУ зафіксував курс гривні на рівні 46,51 грн/долар (+1 коп. за тиждень) та 46,99 грн/євро (+54 коп.).

Курсова різниця між доларом і євро зросла: тепер за один євро дають 1,13 долара замість попередніх 1,12.

За словами Андрія Забловського, спостерігається зниження інтересу населення до готівкового долара.

"Складається враження, що українці поступово втрачають довіру до доларової валюти, адже купують її значно рідше, – пояснює він. – Це підтверджує і статистика: згідно з даними Національного банку, у квітні банки ввезли до країни лише 564 млн доларів у перерахунку, що майже вдвічі менше, ніж у березні. Із цієї суми – близько 300 млн припало на долари США, а решта – майже 260 млн доларів у еквіваленті – на євро. Фактично, обсяги ввезення обох валют стали майже рівними. Хоча дані за травень поки що не оприлюднені, суттєвого збільшення імпорту готівки очікувати не варто".

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин також підтвердив тенденцію зниження попиту на готівкову валюту. За його словами, минулого тижня українці щодня продавали приблизно на 5 мільйонів доларів більше, ніж купували, причому темпи продажу перевищували темпи купівлі.

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