Курс доллара удивит украинцев: эксперты рассказали, что делать с деньгами

Украинцам сообщили положительную новость: по обновленным прогнозам Министерства финансов, курс доллара в этом году может быть ниже, чем ожидалось ранее. Откорректированные показатели валютного курса были обнародованы в новой редакции бюджетной декларации на 2025-2028 годы.

Документ должен быть принят Кабинетом Министров до 1 июня, пишет ТСН. Согласно новым данным, среднегодовой курс доллара в 2025 году прогнозируется на уровне 43,3 гривны, а на конец года – 43,7 гривны. Предыдущий прогноз предполагал средний курс 45 гривен и 47 гривен – в завершение года.

В течение недели курс наличного доллара оставался стабильным. Согласно данным платформ finance.ua и minfin.com.ua, в период с 19 по 25 мая колебания курса продажи доллара в банках и обменниках составили всего 10 копеек: от 41,66 до 41,73 грн. Покупка варьировалась с 41,08 до 41,11 грн за доллар.

В итоге за неделю средний курс продажи не изменился и составил 41,68 грн/доллар, в то время как курс покупки незначительно снизился – на 2 копейки, до 41,09 грн/доллар.

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Максимальная цена продажи доллара за неделю достигала 41,90 грн (без изменений), минимальная – 41,44 грн. Самый высокий курс покупки составил 41,34 грн, что на 4 копейки меньше, чем неделей ранее.

Официальные данные Национального банка демонстрировали разновекторную динамику: курс доллара менялся в пределах 15 копеек (от 41,44 до 41,58 грн), евро – в пределах 50 копеек (от 46,45 до 46,93 грн). По состоянию на понедельник, 26 мая, НБУ зафиксировал курс гривны на уровне 46,51 грн/доллар (+1 коп. за неделю) и 46,99 грн/евро (+54 коп.).

Курсовая разница между долларом и евро выросла: теперь за один евро дают 1,13 доллара вместо предыдущих 1,12.

По словам Андрея Забловского, наблюдается снижение интереса населения к наличному доллару.

"Создается впечатление, что украинцы постепенно теряют доверие к долларовой валюте, ведь покупают ее значительно реже, – объясняет он. – Это подтверждает и статистика: согласно данным Национального банка, в апреле банки ввезли в страну только 564 млн долларов в пересчете, что почти вдвое меньше, чем в марте. Из этой суммы – около 300 млн. пришлось на доллары США, а остальные – почти 260 млн. долларов в эквиваленте – на евро. Фактически объемы ввоза обеих валют стали почти равными. Хотя данные за май пока не обнародованы, существенного увеличения импорта наличных денег ожидать не стоит".

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также подтвердил тенденцию понижения спроса на наличную валюту. По его словам, на прошлой неделе украинцы ежедневно продавали примерно на 5 миллионов долларов больше, чем покупали, причем темпы продаж превышали темпы покупки.

Ранее мы говорили, что финансовые аналитики дали прогноз курса доллара к концу 2025 года.

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