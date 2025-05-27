Долларовые инвестиции: эксперты рассказали, кому выгодно покупать валюту и когда это даст результат

Финансовые эксперты не рекомендуют украинцам держать сбережения в долларах. Как объясняют аналитики, только в течение 2025 года 100 долларов, сохраненных "под подушкой" или на обычном счете, потеряли более 3% своей покупательной способности за год.

Чтобы такая инвестиция начала приносить прибыль, нужен существенный рост курса доллара. Об этом сообщили в финансовой компании ICU.

Там подчеркнули, что на ситуацию повлияло несколько факторов, в частности:

существенное увеличение объемов международной финансовой поддержки, что фактически предоставило Нацбанку почти неограниченные возможности укрепления гривны;

укрепление евро и одновременное ослабление доллара, связанное с политикой и действиями экс-президента США Дональда Трампа.

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Покупка наличного доллара и его пассивное хранение – скорее эмоциональная реакция украинцев на нестабильность, чем рациональная инвестиционная стратегия. В финансовом отчете отмечается, что подобное поведение больше связано со стремлением обезопасить себя, чем с ожиданием прибыли.

Сейчас большинство аналитиков обновило свои прогнозы по валютному рынку, ожидая более прочную гривну. Если раньше ориентиром был курс 45–46 грн/доллар, то теперь речь идет скорее о 43–44 грн/доллар до конца 2025 года.

Даже в случае падения курса до 45 гривен за доллар, доходность от удержания доллара останется ниже доходов по гривневым депозитам после уплаты налогов – а это около 10% годовых.

Более того, аналитики отмечают: доллар может сравниться по выгодности с банковскими вкладами только при условии, что его курс приблизится к отметке 47 гривен. В то же время следует учитывать, что на финансовом рынке есть другие инструменты, которые уже сейчас демонстрируют более высокую доходность, даже по сравнению с гипотетическим курсом в 47 грн/доллар. Среди них:

однолетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с доходностью до 16%;

корпоративные облигации и другие альтернативы.

Кроме того, эксперты считают маловероятным резкое обесценивание гривны. Это связано с тем, что золотовалютные резервы Национального банка находятся на исторически высоком уровне, и, как прогнозируется, будут оставаться стабильными в течение года благодаря поддержке от международных партнеров.

Вместе с тем, аналитики признают: ситуация может измениться уже в 2026 году, когда объемы международной финансовой поддержки, вероятно, уменьшатся. В таком случае Нацбанк может вынужденно перейти к более заметной девальвации гривны. В то же время отмечается, что такой процесс вряд ли будет внезапным или быстрым.

"Мы не призываем продавать все долларовые сбережения или полностью отказываться от иностранной валюты. Речь идет об обдуманном подходе – рассчитывать возможности, диверсифицировать активы и использовать имеющиеся инструменты для инвестирования", – подытожили в финансовом учреждении.

Ранее мы говорили, что финансовые аналитики дали прогноз курса доллара до конца 2025 года.

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