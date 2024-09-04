Прогноз магнітних бур до кінця тижня: чи чекати на небезпечні періоди

Вересень 2024 року обіцяє бути досить активним щодо магнітних бур. Найбільш небезпечними очікуються періоди з 17 по 18 та з 26 по 29 вересня.

Згідно з прогнозом сервісу Meteoagent, від 4 по 25 вересня геомагнітних штормів силою у понад три бали (зелений рівень небезпечності) не очікується. Однак варто зауважити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися через непередбачувану сонячну активність.

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Магнітні бурі, календар з 4 по 10 вересня

Коли магнітні бурі у вересні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Сонячна активність впливає на наше самопочуття, особливо у метеозалежних людей. Тому, знання про періоди магнітних бур допоможе вам краще підготуватися.

Як підготуватися до магнітних бур?

Правильне харчування, достатній сон, регулярні фізичні навантаження допоможуть зміцнити організм і легше перенести вплив магнітних бур. Спробуйте уникати стресових ситуацій, особливо в дні підвищеної сонячної активності. Людям з гіпертонією варто особливо уважно стежити за своїм тиском у дні магнітних бур.

Якщо у вас є хронічні захворювання, проконсультуйтеся з лікарем щодо можливості корекції дозування ліків у дні магнітних бур.

Симптоми, які можуть виникнути під час магнітних бур:

Головний біль

Слабкість і сонливість

Зміни настрою

Проблеми зі сном

Болі в суглобах і м'язах

Підвищення артеріального тиску

Індивідуальна чутливість до магнітних бур може значно відрізнятися.

Інформація, представлена в цьому тексті, має загальний характер і не може замінити консультацію лікаря. Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття під час магнітних бур, обов'язково зверніться до фахівця.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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