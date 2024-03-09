Штормів буде більше: оновився графік магнітних бур на вересень 2024

У вересні очікується кілька геомагнітних штормів різної інтенсивності. Особливо потужними магнітні бурі можуть бути наприкінці місяця.

За даними сервісу Meteoagent, вівторок, 3 вересня, активізувався шторм силою у чотири бали. Його активність триватиме 4 та 5 вересня, проте він стихне до 3 балів (зелений рівень небезпечності).

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Календар магнітних бур на вересень 2024 виглядає таким чином:

Коли магнітні бурі у вересні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Коли магнітні бурі у вересні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі: що це і як вони впливають на людину

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок підвищеної сонячної активності. Під час таких бур сонячний вітер, що складається з заряджених частинок, взаємодіє з магнітосферою Землі, спричиняючи різкі зміни її магнітного поля.

Чому виникають магнітні бурі?

Основна причина магнітних бур – спалахи на Сонці. Під час таких спалахів у космос викидається велика кількість заряджених частинок, які досягають Землі приблизно за 1-3 дні.

Як магнітні бурі впливають на людей?Хоча науковці досі повністю не розкрили механізм впливу магнітних бур на організм людини, існують численні дослідження, які свідчать про їхній вплив на самопочуття багатьох людей.

Найчастіші симптоми під час магнітних бур:

Головний біль

Слабкість і сонливість

Зміни настрою

Проблеми зі сном

Болі в суглобах і м'язах

Серцево-судинні проблеми

Як захиститися від магнітних бур?

Хоча повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, можна вжити деяких заходів, щоб зменшити їхній негативний вплив:

Правильне харчування, достатній сон, регулярні фізичні навантаження та відмова від шкідливих звичок зміцнюють організм і допомагають йому краще протистояти зовнішнім впливам.

У дні магнітних бур варто уникати стресів, фізичних і розумових перенапружень.

Людям, які страждають на гіпертонію, особливо важливо контролювати свій артеріальний тиск під час магнітних бур.

Якщо ви приймаєте якісь ліки, проконсультуйтеся з лікарем щодо можливості корекції дози або схеми прийому під час магнітних бур.

Інформація, представлена в цьому тексті, має загальний характер і не може замінити консультацію лікаря. Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття під час магнітних бур, обов'язково зверніться до фахівця.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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