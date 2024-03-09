Штормов будет больше: обновился график магнитных бурь на сентябрь 2024

В сентябре ожидается несколько геомагнитных штормов разной интенсивности. Особенно мощными магнитные бури могут быть в конце месяца.

По данным сервиса Meteoagent, вторник, 3 сентября, активизировался шторм силой в четыре балла. Его активность продлится 4 и 5 сентября, однако стихнет до 3 баллов (зеленый уровень опасности).

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Календарь магнитных бурь на сентябрь 2024 выглядит следующим образом:

Когда магнитные бури в сентябре. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Когда магнитные бури в сентябре. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури: что это и как они влияют на человека

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате повышенной солнечной активности. Во время таких бурь солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц, взаимодействует с магнитосферой Земли, приводя к резким изменениям ее магнитного поля.

Почему возникают магнитные бури?

Основная причина магнитных бурь – вспышки на Солнце. Во время таких вспышек в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц, достигающих Земли примерно за 1-3 дня.

Как магнитные бури влияют на людей? Хотя ученые до сих пор полностью не раскрыли механизм воздействия магнитных бурь на организм человека, существуют многочисленные исследования, свидетельствующие об их влиянии на самочувствие многих людей.

Частые симптомы во время магнитных бурь:

головная боль

Слабость и сонливость

Изменения настроения

Проблемы со сном

Боли в суставах и мышцах

Сердечно-сосудистые проблемы

Как защититься от магнитных бурь?

Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, можно принять некоторые меры, чтобы уменьшить их негативное воздействие:

Правильное питание, сон, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек укрепляют организм и помогают ему лучше противостоять внешним воздействиям.

В дни магнитных бурь следует избегать стрессов, физических и умственных перенапряжений.

Людям, страдающим гипертонией, особенно важно контролировать свое артериальное давление во время магнитных бурь.

Если вы принимаете какое-либо лекарство, проконсультируйтесь с врачом о возможности коррекции дозы или схемы приема во время магнитных бурь.

Информация, представленная в этом тексте, носит общий характер и не может заменить консультацию врача. Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к специалисту.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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