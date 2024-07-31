Прогноз на серпень: Діденко анонсувала нові хвилі спеки у серпні

Очікується, що у середу, 31 липня, в Україні пануватиме ясна погода з невеликою кількістю хмар. За прогнозами метеоролога Наталки Діденко, вітер, який нарешті стихає, буде дути легким бризом з північно-західного напрямку, хоча в деяких місцях може залишитися поривчастим протягом ночі.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Температура вночі коливатиметься від +12 до +18 градусів, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +24…+29 градусів.

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Синоптик також зазначила, що хоча в серпні нас чекають періоди спеки, зараз ми можемо насолоджуватися приємною температурою.

"Противний вітряний циклон з північного сходу йде геть (що може бути хорошого з північного сходу), західний антициклон наближається. У серпні хвилі спеки ще будуть, але зараз насолоджуємося тим, що є - вимкнень світла поменшало, спеки поменшало, комфортної погоди із свіжим повітрям побільшало", - написала Діденко.

Раніше ми розповідали, коли варто очікувати похолодання після повернення спеки.

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