В Україну знову повернулася спека: коли варто очікувати похолодання

Протягом останніх вихідних стовпчики термометрів у різних куточках України показали позначку у +30°C. Однак з настанням нового тижня прогнозується зміна погоди на більш прохолодну.

Детальніше про температурні показники по регіонах та коли саме очікувати зниження температури у вашій області розповів 24 канал.

Починаючи з понеділка, 29 липня, спостерігатиметься падіння температур в окремих областях. Втім, у регіонах на півдні та сході температура залишиться високою, досягаючи місцями до +35°C. З настанням вівторка, 30 липня, прохолода охопить всі регіони України.

Прогноз погоди вказує, що в західних, центральних та північних областях денна температура буде варіюватися від +23°C до +26°C. В інших частинах країни спека зменшиться, але все ще буде відчутною, з температурою від +26°C до +31°C, залежно від області.

Крім того, синоптики також прогнозують короткотривалі дощі в північних, західних та центральних частинах країни, які можуть супроводжуватися грозами. На інших територіях значних опадів не передбачається.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що робити, коли вам стає погано у спеку.

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