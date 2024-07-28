В Украину снова вернулась жара: когда следует ожидать похолодания

В последние выходные столбики термометров в разных уголках Украины показали отметку в +30°C. Однако с наступлением новой недели прогнозируется изменение погоды на более прохладную.

Подробнее о температурных показателях по регионам и когда именно ожидать понижения температуры в вашей области рассказал 24 канал.

Начиная с понедельника, 29 июля, будет наблюдаться падение температур в отдельных областях. Впрочем, в регионах на юге и востоке температура останется высокой, достигая местами до +35°C. С наступлением вторника, 30 июля, прохлада охватит все регионы Украины.

Прогноз погоды указывает, что в западных, центральных и северных областях дневная температура будет варьироваться от +23°C до +26°C. В других частях страны жара уменьшится, но все еще будет ощутимой, с температурой от +26°C до +31°C, в зависимости от области.

Кроме того, синоптики также прогнозируют кратковременные дожди в северных, западных и центральных частях страны, которые могут сопровождаться грозами. На остальных территориях значительных осадков не предвидится.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать, когда вам становится плохо в жару.

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